私はサツキ。一人息子のトウマはずっと勉強嫌い、スポーツもやる気がなく。ずっと無気力で過ごしていました。……でも5年生でミニバスを始め、みるみる頑張り屋さんになりました。中学2年の秋、私は夫に相談しました。「ねえねえ。トウマの誕生日にさ、庭にゴールを設置してあげたいの。3年生も引退でトウマ張り切ってるじゃない？家でも練習できるようにしてあげたくて」夫も快諾してくれて、トウマの誕生日に、庭にバスケのゴ