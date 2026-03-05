現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が、5日放送の日本テレビ系「世界一受けたい授業×ワールドベースボールクラシック2時間SP」（後7・00）に出演し、この日開幕した第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）での侍ジャパンの戦いを占った。チームは6日、1次ラウンドC組で台湾との初戦を迎える。打者専念の大谷翔平投手のほか、山本由伸投手、鈴木誠也外野手ら