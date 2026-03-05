「ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙディップ韓国代表１１−４チェコ代表」（５日、東京ドーム）チェコ代表は投手陣が崩れ２桁失点で大敗。黒星スタートとなった。初回にエースのパディシャークが制球を乱して満塁のピンチを招くと、韓国の文保景に先制のグランドスラムを被弾。ここでハジム監督は投手交代を決断し、継投に入ったがウィットコムに２打席連続アーチを被弾するなど４被弾とつかまってしまった。