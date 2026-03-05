3月5日の新潟県内は青空が見える時間帯もありましたが、風の影響で肌寒さを感じる一日となりました。一方、上越市の高田城址公園では雪から樹木などを守ってきた冬囲いの撤去作業が始まり、本格的な春を迎える準備が進められています。 【藤森麻友アナウンサー】「午前9時すぎの新潟市中央区。風は吹いていて寒さは感じますが、すっきりとした青空が見えています」この青空でぽかぽか陽気を期待したのか、新潟市中央区では3