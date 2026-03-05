11年前に千葉県の神社にある国の重要文化財などに油のような液体をかけた疑いで逮捕されたアメリカ在住の医師の男が県内でも犯行を行っていた可能性があることがわかりました。 アメリカ・ニューヨークの空港に現れた男。11年前千葉県の神社の門などに液体をかけ損壊した疑いで3月4日逮捕された金山昌秀容疑者（63）です。医師として働く一方で、宗教家としても活動していました。【金山昌秀容疑者のYouTubeより】「