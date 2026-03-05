新潟県庁で3月5日開かれたのは、オンライン診療を活用した取り組みの成果を発表する報告会です。休日や夜間の診療における医師不足などの課題に対応するため、県が今年度から進めてきたオンライン診療のモデル実証。報告会にはモデルとなった上越市と糸魚川市の病院や事業所が参加しました。その一つ、糸魚川総合病院からは「大雪などで病院に行くのが難しい患者にも対応できる」と評価の声が上がった一方、看護師などの負担が増え