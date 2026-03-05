日本テレビ系「世界一受けたい授業ＷＢＣスペシャル」が５日に放送された。番組では、２００６年の第１回大会で強烈なリーダーシップを発揮したイチロー氏の言葉をクローズアップした。イチロー氏は日米で安打製造機として活躍したレジェンド中のレジェンド。当時、同大会に出場する日本人メジャーリーガーは、マリナーズに所属していたイチロー氏とレンジャーズ・大塚晶文氏の２人。日本が第２ラウンド初戦で対戦した米国