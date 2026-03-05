◇第6回WBC1次ラウンドC組チェコ4ー11韓国（2026年3月5日東京D）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は5日、東京ドームで1次ラウンドC組の2試合が行われ、2大会連続出場のチェコは初戦で韓国に4−11で敗れて黒星発進。それでも8点を追う9回に1点を返すなど最後まであきらめない姿勢を披露し、SNSでは感動の声が上がった。先発のパディシャークが初回に韓国の5番・文保景（ムン・ボギョン）を浴びるなど序盤