2月、富山市で開催された『鍋サミット富山』で、糸魚川うまいもん会が出展した〈糸魚川の荒波あんこう汁〉が見事1位を獲得し、2連覇を達成。3月5日、新潟県糸魚川市で表彰式が行われました。『鍋サミット富山』は新潟・石川など5つの県の10種類のご当地鍋の中から来場者が最もおいしいと感じた鍋に投票するものです。2連覇を果たした〈糸魚川の荒波あんこう汁〉は、ごま味噌味でアンコウの肝がたっぷり入っています。【伝兵水産