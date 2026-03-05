ももいろクローバーZ」の佐々木彩夏（29）が5日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。結婚を発表した心境を記した。この日、一般人の男性と結婚したことを発表した佐々木は、ストーリーズでピンク色の背景に白文字で「みなさんあたたかいメッセージありがとうございます」と感謝を記した。また、結婚を報告したことに「ホッとして夜ご飯がバクバク食べれそうです!!」と、心境を伝えた。そして「明日3月6日の24時