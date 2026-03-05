ソフトバンクは５日のヤクルトとのオープン戦（みずほペイペイ）に５―１で勝利した。先発した上沢直之投手（３２）が４回１安打無失点の好投を披露。開幕投手に内定している右腕が順調ぶりを示した。上沢は力強い直球とフォークでヤクルト打線相手に３回まで完全投球。４回に安打を許したもののオスナを併殺打に打ち取り、打者１２人で４回を投げ終えた。この日は武器であるフォークの握りを少し浅くしたといい「そこまで驚く