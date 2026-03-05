ソフトバンクの栗原陵矢内野手（２９）が５日のヤクルトとのオープン戦（みずほペイペイ）で捕手として２０２１年以来５年ぶりに対外試合でマスクをかぶった。「３番・三塁」で先発出場した栗原だったが、５回から２イニングにわたり防具を身につけた。５回には一死一塁から盗塁を許すと二塁送球がそれて三塁に進まれ、失策を記録。さらに丸山の打席では振り逃げを許し１点を奪われた。栗原は「（宮崎春季キャンプでの紅白戦とは