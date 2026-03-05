同僚に私的なメールを執拗に送信するなどしたとして、陸上自衛隊国分駐屯地は第364会計大隊に所属している50代の1等陸尉を懲戒処分にしたと発表しました。 停職12日の懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊国分駐屯地にある第364会計隊に所属している50代の1等陸尉です。 国分駐屯地によりますと、この1等陸尉は、2022年4月ごろから9月までの間と、2024年10月ごろから11月ごろまでの間、同僚の隊員2人に対し、私的なメー