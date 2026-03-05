野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」で連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」は５日、初戦となる６日の台湾戦を前に練習し、岡本和真選手（２９）（米ブルージェイズ）ら先発出場が予想される打者たちが、打撃の状態を確認した。１次ラウンドの舞台となる東京ドームは、岡本選手にとって思い入れの深い場所だ。２０１８年に２１歳で読売巨人軍第８９代４番となって以来、５か月前まで重圧と