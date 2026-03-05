ＡＫＢ４８の白鳥沙怜（１５）が５日、東京・秋葉原のＡＫＢ４８劇場で行われた「手をつなぎながら」公演で卒業を発表した。卒業は５月ごろを予定しているという。白鳥は公式ホームページでも卒業を報告。「私、白鳥沙怜はＡＫＢ４８を卒業します。１３歳でＡＫＢ４８の１９期生として加入し、２年間活動してきました。振り返るとあっという間で、この２年間でさまざまな経験をさせていただき、本当にたくさんのことを学ばせて