こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した惑星状星雲「NGC 6543」、別名「キャッツアイ星雲（Cat's Eye Nebula）」。りゅう座の方向、約4400光年先にあります。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡が観測した惑星状星雲「キャッツアイ星雲」のクローズアップ（Credit: ESA/Hubble & NASA, Z. Tsvetanov）】惑星状星雲は、超新星爆発を起こさない比較的軽い恒星（質量は太陽の約8倍以下）が、恒星進化の最終段階で周囲に形成する天体