【AFC女子アジアカップ】日本 2−0 チャイニーズ・タイペイ（日本時間3月4日／パース・レクタンギュラー・スタジアム）【映像】「深すぎる切り返し」で突破（実際の様子）なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のFW千葉玲海菜が、「深すぎる切り返し」で相手DFを翻弄。かつて世界を制した歴戦の名DFも思わず唸り声を上げた。オーストラリアで開催されているAFC女子アジアカップで、2大会ぶり3度目の優勝と2027年ワールドカ