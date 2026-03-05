イラン情勢が緊迫する中、外務省は中東6カ国の危険情報を上から2番目のレベル3、渡航中止勧告に引き上げました。外務省は、クウェート、サウジアラビア東部、バーレーン、カタール、UAE（アラブ首長国連邦）、オマーンで、イランによる民間施設などへの攻撃が発生しているとして、6カ国の危険情報をレベル3、渡航中止勧告に引き上げると発表しました。木原官房長官：中東関係諸国における在留届の登録者数と「たびレジ」の登録者数