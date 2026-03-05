ミラノ・コルティナオリンピックで大けがを抱えながらも7位に入賞したスノーボード男子ハーフパイプの平野歩夢選手。3月5日、東京で開かれたイベントに登場し、「4年後に次こそピークを持っていきたい」と次のオリンピックへの決意を語りました。東京都内で行われた自動車メーカーの発表会。笑顔で登場したのは村上市出身の平野歩夢選手です。平野歩夢選手「ただいまっす」5日、ブランドアン