²¶¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤è▶▶¤³¤ÎºîÉÊ¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤àÎø°¦·Ð¸³¥¼¥í¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡¦°«¡Ê¤¢¤«¤Í¡Ë¤ÎÍýÁÛ¤Ï ¡¢¡È¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÍ¥¤·¤¯¤Æ¥ï¥¬¥Þ¥Þ¤ò²¿¤Ç¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡É¥¹¥Ñ¥À¥ê·ÏÈà»á¡ª¤½¤ó¤Ê°«¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ï¡¢À®ÀÓÍ¥½¨¤Ç¥¤¥±¥á¥ó¤Ê¾å¡¢¿ÍÅö¤¿¤ê¤â¤è¤¤¡¢¼¶¡Ê¤·¤º¤¯¡Ë¤È¤¤¤¦ÍÄÆëÀ÷¤¬¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÎø¿Í¤òºî¤ê¤¿¤¤°«¤Ë¡¢Äï¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼¶¤¬¡Ö²¶¤ò¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤ó¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤­¤Æ¡Ä¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êºö»Î¤ÊÍÄÆëÀ÷¤È¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ