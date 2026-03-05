開催：2026.3.5会場：東京ドーム結果：[韓国] 11 - 4 [チェコ]WBCの試合が5日に行われ、東京ドームで韓国とチェコが対戦した。韓国の先発投手はソ・ヒョンジュン、対するチェコの先発投手はＤ・パディシャークで試合は開始した。1回裏、5番 ムン・ボギョン 4球目を打ってセンターへの満塁ホームランで韓国得点 KOR 4-0 CZE2回裏、2番 Ｊ・ジョーンズ 2球目を打ってショートゴロ