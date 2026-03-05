5日昼前、栃木県那須町の観光施設「お菓子の城那須ハートランド」でアルミ製の看板が倒れ台湾からの観光客3人が一時、下敷きとなりケガをしました。警察などによりますと、5日正午前、栃木県那須町の「お菓子の城那須ハートランド」で職員から「看板が落下し人が下敷きになっている」と119番通報がありました。現場では、アルミ製の看板が倒れ、台湾からの旅行客で40代から70代までの男女3人が看板の下敷きになったいうことです。3