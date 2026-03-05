大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のヴィクトリーナ姫路は、7日（土）と8日（日）にヴィクトリーナ・ウインク体育館で開催するSVリーグ女子第18節の岡山シーガルズ戦で、来場者プレゼントを行うと発表した。クラブ公式Xが伝えている。 今節はGAME1がノバック、GAME2が西部電気建設の協賛で行われ、両日ともに女性ファンのためのスペシャルDAY「RINA♡DAY」が開催される。 7日（