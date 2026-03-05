国際バレーボール連盟（FIVB）は5日、FIVBバレーボール世界選手権の大会名称を変更することを発表した。 日本では「世界バレー」の名称で親しまれてきた世界選手権。1949年からとバレーボールの国際大会で最も歴史が古い。2025年大会からはそれまでの4年に一度から隔年開催となり、主要な国際大会の中では最も多い32カ国が出場する。 その世界選手権の名称が2027年からFIVBバレ