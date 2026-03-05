◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンドプールC 韓国 11-4 チェコ(5日、東京ドーム)WBCの1次ラウンドプールC、韓国はチェコと対戦し、初回の満塁本塁打を含め4発10安打で大量11得点。初戦で強力打線の実力を発揮し勝利しました。この試合、後攻の韓国代表は初回、満塁の場面でムン・ボギョン選手が右中間へホームランを放ちいきなり4点を先制します。2回には1アウト1、3塁からジャーマイ・ジョーンズ選手の内野ゴロの間に1