中東情勢が緊迫する中、アラブ首長国連邦（UAE）東部アルアインのアルアイン競馬場は5日、競馬開催日を迎え、午後4時30分（日本時間午後9時30分）に予定通り1Rが行われた。UAEの競馬を統括するエミレーツレーシングオーソリティの公式サイトのレース映像では多くのファンが来場している様子がうかがえ、午後9時発走（日本時間6日午前2時）の最終レースまで8競走が組まれている。6日はメイダン競馬場、7日はアブダビ競馬場、8