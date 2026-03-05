1次ラウンドPOOL C○韓国11 − 4チェコ●＜現地時間3月5日東京ドーム＞チェコは5日、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド初戦となる韓国戦に4−11で敗れた。チェコはロッテと親善試合、オリックスと強化試合を行いWBCを迎えた。初回一死走者なしからチェルヴェンカの安打を放つが、続くバブラが二併に倒れる。すると、その裏、先発・パディシャークがムン・ボギョンに満塁被弾。反撃に出