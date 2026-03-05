Photo: 富沢ビル プラスチック製まな板は軽くて曲げやすく、使い勝手がいいものの、すぐダメになりがち。一方で、木製まな板は刃当たりが良く本格的ですが、すぐ傷が付いて除菌などの手入れが大変。そこで試してみたのが、プロ仕様と話題の合成ゴム製まな板「RUBBER Raba」（ラバラバ）シリーズ。Mサイズで7,700円とやや高価格帯ですが、その価値はいかほどでしょうか。実際に使ってみました