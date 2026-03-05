【モデルプレス＝2026/03/05】櫻坂46三期生（石森璃花、遠藤理子、小田倉麗奈、小島凪紗、谷口愛季、中嶋優月、的野美青、向井純葉、村井優、村山美羽、山下瞳月）が5日、都内で開催された『路地裏ホテル』（映像配信サービスLeminoにて、3月6日より独占配信開始）完成披露試写会に出席。やり直したい過去やよく見る夢を明かした。【写真】櫻坂46三期生、イベントに華やか集結◆櫻坂46三期生、やり直したい過去＆恐怖体験明かすこ