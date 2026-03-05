1次ラウンド・チェコ―韓国戦野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）が5日に開幕。東京ドームでは1次ラウンド・プールCのチェコ―韓国戦が行われ、韓国が11-4で勝利した。初回に5番のムン・ボギョン内野手が先制となる満塁ホームラン。シェイ・ウィットコム内野手も2本塁打を放つなど計4本の一発攻勢で圧勝した。1次ラウンド（R）敗退だった過去3大会は初戦に敗れていたが“鬼門”をクリア。2009年大会以来となる1次R