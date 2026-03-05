中東情勢の緊迫化で県内経済への影響が心配されています。日本銀行松本支店は5日の会見で「原油価格の上昇などが物価にどのような影響を及ぼすか注視する」としました。アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃。イランの地元メディアによりますと、死者数は1045人に上っていてイランの報復攻撃も続いています。こうした中、日銀松本支店の真川伸樹支店長はきょうの会見で、地政学的な緊張の高まりが経済や物価に与える影響につ