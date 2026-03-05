ストレッチは体育の授業や趣味のスポーツの前後など、さまざまな場面で取り入れられていますが、ストレッチに関する主張の中には間違っているものもあります。そこで実務経験と学術的知識を兼ね備えた20人の専門家パネルが、ストレッチに関する実践的なアドバイスをまとめました。Practical recommendations on stretching exercise: A Delphi consensus statement of international research experts - ScienceDirecthttps://www.