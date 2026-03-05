マンチェスター・ユナイテッドはドルトムントでプレイするノルウェー代表DFユリアン・リエルソンの獲得に興味を持っているようだ。現在28歳の同選手は2023年冬にウニオン・ベルリンからドルトムントに加入。すぐさま定位置を確保したリエルソンは左右のSBをこなしたりと様々なポジションで重宝されている。そして今シーズン、同選手は特に躍動しており、ここまで公式戦32試合でなんと14アシストを記録している。ブンデスリーガだけ