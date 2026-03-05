エア・インディアは、東京/羽田〜ムンバイ線を6月15日（東京/羽田発翌日）に開設する。東京/羽田発月・火・木・土曜、ムンバイ発月・水・金・日曜の週4往復を運航する。機材はボーイング787-8型機を使用する。エア・インディアの東京/羽田発着路線は、デリー線の1日1往復に次いで、2路線目となる。全日本空輸（ANA）との共同運航（コードシェア）により、札幌、名古屋、大阪、広島、福岡、沖縄の主要6都市への乗り継ぎができる。日