物価高対策として、石川県が北國銀行などとの連携により6日から予定していたデジタル地域通貨の給付事業が、システム障害により延期されることになりました。今回給付を予定していたデジタル地域通貨は、北國銀行が2024年4月にサービスを開始した「トチツーカ」を活用したもので、専用アプリを使って登録した15歳以上の石川県民を対象に総額7000円相当が受け取れる仕組みです。北國銀行によりますと、5日、システムに障害が発生し