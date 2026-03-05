◇女子ゴルフツアーダイキン・オーキッド・レディース第1日（2026年3月5日沖縄県琉球GC＝6610ヤード、パー72）左手首の手術を受け、この試合でツアーに復帰した小祝さくら（27＝ニトリ）は1バーディー、2ボギー、1ダブルボギーの75で回り、72位とやや出遅れた。「耐えられたホールもあったけど、かみ合わせが悪かった」。小祝は少し残念そう話した。約7カ月ぶりの復帰戦。1番では「サクちゃん、待ってました」という