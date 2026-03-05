堺正章、上田晋也、有田哲平がＭＣを務める日本テレビ系「世界一受けたい授業×ワールドベースボールクラシック２時間ＳＰ」（午後７時）が５日に放送され、元中日監督の落合博満氏が出演した。写真集や記念切手をすべて購入するなど、大の大谷翔平ファンを公言する落合氏。大谷について「メジャーでも日本でも、誰もなしえなかった二刀流ですよ。それを事もなげにやり遂げている選手。絶賛の言葉しかない。これからも出てこ