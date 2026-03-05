中国の習近平国家主席は5日開幕した全人代＝全国人民代表大会の会議で、「党の風紀を正し、反腐敗を貫徹しなければならない」と指示しました。自身が推し進める「反腐敗闘争」の継続を改めて訴えた形です。中国国営の中央テレビによりますと、習近平主席は5日午後、全人代の江蘇省代表団の会議に出席し、「経済・社会発展の目標と任務を達成するには、より複雑な環境に対応し、より多くの深層的な矛盾を解決する必要がある」と主張