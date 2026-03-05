◇第6回WBC1次ラウンドC組チェコ4ー11韓国（2026年3月5日東京D）第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は5日、東京ドームで1次ラウンドC組の2試合が行われ、2大会連続出場のチェコは初戦で韓国と対戦し、4―11で黒星発進となった。先発のパディシャークが初回、韓国の5番・文保景（ムン・ボギョン）に満塁本塁打を浴びるなど4本塁打の一発攻勢に屈した。2023年の前回大会では1次ラウンド初戦で中国に逆転勝ち