声優の中嶋あき（38）が第1子を出産したことを5日、自身のXで発表した。夫は同じく声優のたくみ靖明（43）。2021年にたくみと結婚を発表していた中嶋は「ご報告」として文書の画像を投稿。文書には「私事で恐縮ですが、このたび、第一子が誕生しました」と報告した。現在は「母子ともに健やかです」と伝え「初めてのことだらけでてんやわんやしておりますが、家族が一人増えた我が家は明るくにぎやかな日々を過ごしています