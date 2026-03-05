◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組韓国１１―４チェコ（５日・東京ドーム）韓国が準優勝した０９年以来、４大会ぶりに白星発進した。打線が４本塁打を含む１０安打１１得点と破壊力を見せた。初回。１死一塁から３番のイ・ジョンフがチーム初安打となる右前打。満塁から５番のムン・ボギョンがセンター右にグランドスラムを放ち、いきなり４点を先制した。３回にはアストロズでプレーする母親が韓国生まれのウィットコムがソロ本塁