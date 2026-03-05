「自動運転」をめぐって各社がしのぎを削る中、EV＝電気自動車を販売するテスラが日本での導入を目指しているのが「AI」を使った「運転支援機能」です。テスラの「運転支援機能」は、車体に付いた8台のカメラで「360度」の視界を確保。信号の色、歩行者の動きなどの情報を人工知能「AI」が判断して、状況に合わせてハンドルやアクセル、ブレーキを操作してくれます。運転手はハンドルから手を離すことができますが、周囲の安全を常