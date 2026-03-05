5日正午前、北アルプス白馬乗鞍岳のバックカントリーでスノーボードをしていた愛知県の男性が立ち木に衝突して死亡しました。５日午前11時50分ごろ、北アルプス白馬乗鞍岳天狗原付近のバックカントリーでスノーボードをしていた愛知県名古屋市の団体役員、大野将宏さん(40)が立ち木に衝突しました。同行者から警察に通報があり午後1時半すぎに富山県の消防防災ヘリが大野さんを救助。その後、