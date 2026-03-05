「オープン戦、日本ハム−西武」（５日、エスコンフィールド）日本ハムが１点差を守れず逆転負けを喫した。九回２死からベテランの中島が痛恨の後逸で一気に試合をひっくり返された。九回、玉井が１死二、三塁と一打逆転のピンチを背負ったが、茶野を空振り三振。続く長谷川には死球を与えて満塁と傷口を広げた。ここでルーキーの秋山を二ゴロに打ち取ったかに思われたが、二塁・中島が痛恨の後逸。一気に２者が生還して試合