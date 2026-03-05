◇オープン戦中日7―9DeNA（2026年3月5日横浜）中日は「6番・一塁」で出場した福永裕基の打撃が光った。初回2死一塁で、DeNA・竹田に追い込まれながらフォークを捉えて中前打。3回2死一、二塁では外角低めの直球を右前への適時打だ。これでオープン戦5試合で3度目となるマルチ安打。12打数6安打の打率・500と好調をキープする29歳は「スイングが良くなってきた。継続していきたい」と納得の口ぶりだ。24年は規定打席