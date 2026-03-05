秋篠宮ご夫妻は、地域で医療に励む医師を称える「赤ひげ大賞」の受賞者らと交流されました。秋篠宮ご夫妻はきょう夕方、東京・港区のホテルで開催された「日本医師会赤ひげ大賞」の受賞パーティーに足を運ばれました。この賞は、地域の実情にあわせて医療活動を続ける医師に贈られるもので、地域医療の拡充や次の世代を担う人材育成を願って、2012年に創設されました。今回は、東日本大震災後に岩手県宮古市に移住して被災地支援に