語彙の引き出しを整理して、頭をリフレッシュさせるパズルに挑戦してみませんか。今回は、論理的な思考が必要な場から、移動中のふとした選択まで、幅広いシーンから言葉をセレクトしました。4つの空欄すべてを埋めて、正しい単語を成立させる「共通の音」が何か、じっくり推理してみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。と□□んつ□□がわ□□おぼえしゅ□□く