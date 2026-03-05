定期預金には、預ける期間が1年、3年、5年などさまざまなタイプがあります。一般的に、期間が長いほど金利は高くなる傾向があるため、「長いほうが得なのでは？」と思うかもしれません。もちろん、長く預けて放っておけるならそれも1つの手ですが、年金生活を送るシニア世代にとっては、慎重に選びたいところです。今回は、シニアの方々が、何年ものの定期預金を選ぶのがよいか考えてみましょう。シニアにおすすめしたい定期預金の