奨学金について考えるとき、多くの家庭は「借りられるか」「いくら借りるか」に目を向けがちです。しかし、本当に向き合うべきは「借りた後」の数十年にわたる「返済」の実態です。塾選ジャーナルでは、20代の奨学金利用経験者100名へ独自調査を実施。借入総額や毎月の返済額、そして完済までの年数といった「数字」の裏側にある、若者の切実な負担感が浮き彫りになりました。社会人になって初めて気付く返済の重みや、結婚・出産