第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議が5日、北京の人民大会堂で開幕した。李強総理が国務院を代表して政府活動報告を行った。そのポイントは以下の通り。（1）2025年の取り組みの成果国内総生産（GDP）成長率：5％都市部新規就業者数：1267万人食糧生産量：7．15億トン新エネルギー車年間生産台数：1600万台超【過去5年間】GDP年平均成長率：5．4％製造業生産額（付加価値ベース）：16年連続で世界1位を維持住民1人当たりの